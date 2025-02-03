"Новые люди" предложили разрешить размещать маткапитал на банковских вкладах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева предложили Минтруду России разрешить размещение средств материнского капитала на банковских вкладах. Парламентарии направили соответствующее письмо главе Минтруда Антону Котякову, сообщает 3 февраля ТАСС.

В документе они указали, что такая мера поможет увеличить размер материнского капитала на 60% за три года, с учетом нынешней ставки по депозитам в 22%. Также они отметили, что родители, использующие материнский капитал для покупки жилья, вынуждены ждать три года, что при росте цен на жилье снижает реальную стоимость средств.

Напомним, Петербург, как и Москва, оказался среди лидеров антирейтинга городов по доле материнского капитала в первоначальном взносе по ипотеке. В Северной столице средств маткапитала хватит только на 17% от взноса.

фото: ЗАКС.Ру