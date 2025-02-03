Мошенники имитируют акцию Wildberries и T2 Mobile для фишинга

Мошенники запустили новую фишинговую схему, имитируя завершенную акцию Wildberries и T2 Mobile, сообщила 3 февраля пресс-служба ГУ МВД России.

На поддельном сайте злоумышленники предлагают пользователям авторизоваться в аккаунте Wildberries, обещая сертификат на 4 тысячи рублей. В оригинальной акции (сейчас завершённой) нужно было подключить домашний интернет от T2 для получения сертификата.

Фальшивая версия акции нацелена на получение доступа к личным кабинетам пользователей.

Вчера ЗАКС.Ру писал о том, что в Telegram начали появляться каналы, где публикуются якобы личные сведения о людях. За удаление постов администраторы требуют деньги.

фото: ЗАКС.Ру