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Новости 20:56

Мошенники имитируют акцию Wildberries и T2 Mobile для фишинга

фото ЗакС политика Мошенники имитируют акцию Wildberries и T2 Mobile для фишинга

Мошенники запустили новую фишинговую схему, имитируя завершенную акцию Wildberries и T2 Mobile, сообщила 3 февраля пресс-служба ГУ МВД России.

На поддельном сайте злоумышленники предлагают пользователям авторизоваться в аккаунте Wildberries, обещая сертификат на 4 тысячи рублей. В оригинальной акции (сейчас завершённой) нужно было подключить домашний интернет от T2 для получения сертификата.

Фальшивая версия акции нацелена на получение доступа к личным кабинетам пользователей.

Вчера ЗАКС.Ру писал о том, что в Telegram начали появляться каналы, где публикуются якобы личные сведения о людях. За удаление постов администраторы требуют деньги.

фото: ЗАКС.Ру


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