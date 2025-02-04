Беглов обсудил с Михалковым кино, театр и вопросы патриотизма

Губернатор Петербурга Александр Беглов 3 февраля встретился с актером и режиссером Никитой Михалковым перед премьерой фильма "Пророк. История Александра Пушкина" в Михайловском театре, сообщает пресс-служба Смольного.

"Всегда высоко ценил Вашу принципиальную позицию по вопросам патриотизма, защиты наших традиционных ценностей, нравственных ориентиров общества. Сегодня, когда мы видим попытки "отменить" или изолировать российскую культуру, Ваши оценки приобретают все большую актуальность," - обратился губернатор к Михалкову.

Беглов напомнил, что в 2022 году в рамках культурной программы ПМЭФ на сцене Александринского театра состоялись показы спектакля "Двенадцать", где Никита Михалков выступает в качестве режиссера и актера. Он выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с режиссером.

"Наш комитет по культуре возьмет на себя все организационные вопросы по демонстрации спектакля на сцене Александринского театра в 2025 году. Александринский театр также подтвердил готовность к бронированию возможных дат для показа", – подчеркнул Беглов.

Губернатор также напомнил, что в ответ на предложение Михалкова открыть в городе представительство Фонда Культуры, в мае 2024 года фонду были переданы площади на Малой Морской, 8.

Фильм "Пророк. История Александра Пушкина", на премьере которого произошла встреча Беглова и Михалкова, рассказывает о жизни, любви и творчестве русского поэта. Главную роль в картине исполнил Юра Борисов – первый российский актер, номинированный на премию "Оскар". Съемки проходили в том числе и в Петербурге. После показа фильма творческая группа поблагодарила правительство Петербурга за содействие.

Напомним, что в 2022 году Михалков предложил создать евразийскую альтернативу премии "Оскар".

фото с сайта администрации Петербурга