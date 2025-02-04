"Метрострой Северной столицы" выкупил офис в центре Петербурга

АО "Метрострой Северной столицы", занимающийся строительством петербургского метро, приобрел на торгах часть здания на Загородном проспекте, 52А, сообщает 4 февраля "Коммерсантъ". Раньше там располагался офис ОАО "Метрострой" - бывшего монополиста в сфере строительства метро в Петербурге, обанкротившегося в августе 2021 года.

Покупка части здания, площадью 3,2 тысячи квадратных метров, обошлась МССС в 301,7 млн рублей, что на 24,3 млн ниже начальной цены. Ранее компания снимала помещения в аренду. На покупку также претендовал Борис Барский — совладелец ООО "Нордфасад", владеющего торговым центром "Июнь" на Индустриальном проспекте.

С 2018 года "Метрострой" начал испытывать сложности с выполнением госконтрактов. После признания в 2021 году компании банкротом, ее "преемником" стал МССС. Владельцами "Метростроя Северной столицы" являются группа ВТБ и администрация Петербурга, причем 65% акций принадлежат Смольному. С новым подрядчиком был заключен контракт на возведение 37 станций метрополитена общей стоимостью 602,7 млрд рублей.

Напомним, что 3 февраля стало известно, что МССС анонсировал начало работы проектировщика новых станций метро.

фото ЗАКС.Ру