Правительству предложили разработать льготные кредиты на минивэны для многодетных

Обращение с предложением о введении льготных кредитов на покупку автомобилей для многодетных семей и прогрессивного размера материнского капитала направила в правительство РФ глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина, сообщает 4 февраля РИА "Новости".

"Представляется целесообразным, например, выплачивать материнский (семейный) капитал повторно с одновременным увеличением его размера на 25 процентов при рождении второго, третьего, четвертого и каждого последующего ребенка", – цитирует документ РИА "Новости".

Останина также напомнила, что президент России Владимир Путин дал поручение правительству заняться темой разработки и создания специальных автомобилей для многодетных.

"Одним из вариантов такого автомобиля может быть "минивэн", макет которого был продемонстрирован президенту Российской Федерации В.В. Путину во время рабочей поездки в Самарскую область с посещением завода "Автоваз", 28 января 2025 года", - говорится в обращении Останиной.

Вопрос производства минивэнов для многодетных семей также поднял 4 февраля другой депутат Госдумы Ярослав Нилов во время своего визита в Нижний Новгород, сообщает ТАСС. Депутат планирует обсудить это предложение с руководством завода "ГАЗ".

Нилов уже обращался в Министерство промышленности и торговли с предложением создать отечественный автомобиль на 5-8 пассажиров, где были бы предусмотренно место на несколько детских кресел и объемный багажник.

Напомним, что 31 января в ЗакС Петербурга внесли на рассмотрение законопроект, расширяющий перечень многодетных семей, которым положен микроавтобус за счет бюджет города.

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