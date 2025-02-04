Призвавшая вернуть школьные дискотеки чиновница Минпросвещения ушла в отставку

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре уходит из ведомства, сообщает ТАСС. По словам Агре, об уходе она сообщила министру просвещения Сергею Кравцову еще в начале января, а причиной стали семейные обстоятельства.

"Ухожу исключительно по семейным обстоятельствам, чтобы уделять побольше времени своим детям, особенно дочке-выпускнице, подготавливающейся к ЕГЭ, и дочке-первокласснице", - отметила она.

Агре подчеркнула, что ее решение не связано с высказанным ранее предложением о возврате школьных дискотек для повышения демографии. Напомним, что 30 января в ходе круглого стола "От народосбережения - к народоумножению" профильного комитета Госдумы Наталья Агре предложила вернуть в школы возможность проводить дискотеки. По ее мнению, отсутствие "условий для романтических отношений" сказывается на желании подростков начинать семейную жизнь.

В ответ на высказывание экс-директора департамента, 31 января пресс-служба Минпросвещения выпустила заявление, что ведомство "настоящее время не работает над какими-либо проектами, связанными с демографией, и не заявляло об этом".

Напомним, что 19 декабря во время прямой линий президент России Владимир Путин сообщил, что уровень рождаемости упал до 1,41%.

фото с сайта Минпросвещения