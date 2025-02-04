Цивилев предложил уведомлять об истечении срока действия парковочных разрешений

Жителей районов Петербурга, находящихся в зоне платной парковки, следует заранее уведомлять об истечении срока действия их парковочных разрешений, считает депутат Заксобрания Алексей Цивилев. Как написал парламентарий в своем Telegram-канале 4 февраля, с соответствующим предложением он обратился в комитет по транспорту.

Копию обращения Цивилев приложил к опубликованному посту. Из текста письма следует, что к нему поступают обращения от горожан, оштрафованных из-за якобы просроченных льготных парковочных разрешений. Сейчас обязанность следить за сроком действия документов возложена на их обладателей. При этом не все владельцы "смогли сориентироваться в дате их истечения", следует из текста.

"Полагаю целесообразным рассмотреть вопрос о заблаговременном уведомлении жителей зоны платной парковки об истечении сроков действия парковочных разрешений", — предложил комитету депутат.

Формат уведомлений может определяться при получении или продлении срока действия подобных разрешений, либо же при внесении записей в соответствующий реестр, полагает Цивилев. По его мнению, уведомления могли бы приходить автомобилистам через СМС, а также электронной почтой или же письмом по адресу регистрации.

Ранее издание "Фонтанка" сообщало о том, что владельцы парковочных разрешений стали получать крупные штрафы в связи с неоплатой стоянки автомобилей. Как отмечали журналисты, некоторые горожане неправильно отсчитывали срок действия документа и потому не продлевали его вовремя.

В конце января стало известно о получении владельцами парковочных разрешений ошибочных счетов на оплату. В Городском центре управления парковками объяснили случившееся сбоем из-за тестирования системы рассылки.

Фото: ЗАКС.Ру