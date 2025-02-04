После рейда с участием Росгвардии 30 человек доставили в военкомат

Совместный рейд военного следствия, военной полиции и ОМОН Росгвардии прошел в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 4 февраля. Целью рейда был поиск лиц, ранее получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

Силовики наведались на территории различных торговых площадок. По итогу рейда были проверены более 200 человек, в том числе иностранцы. 30 граждан были доставлены в военкомат Петербурга для проведения проверки и принятия решения об их постановке на воинский учет.

Напомним, что в октябре 2024 года управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщило о лишении приобретенного гражданства 11 человек за невыполнение обязанности по постановке на воинский учёт.

фото: ГУ Росгвардии по Петербургу "ВКонтакте"