Историческое здание в Петербурге выставлено на продажу за 1 млрд рублей

Бизнес-центр "Стельп" на улице Рентгена, 7, был выставлен на продажу на онлайн-торгах, сообщает 5 февраля "Коммерсантъ". Купить историческое здание в Петроградском районе можно за 1 млрд рублей.

За эту сумму можно приобрести семиэтажное здание с подвалом и мансардой, общая площадь составляет 6,7 тысячи квадратных метров. В публикации указано, что 4,7 тысячи квадратных метров здания пригодны для аренды. Сейчас 95% площади уже заняты арендаторами. По информации "Коммерсанта", в настоящий момент здание принадлежит физлицам.

При этом дом доходный дом М. Я. Стельп, возведенный в 1911 году, был включен в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). По мнению экспертов, цена на бизнес-центр является завышенной и не приведет к окупаемости затрат в ближайшие 10 лет, если стоимость аренды останется на том же уровне что и сейчас.

Несмотря на это, здание все равно является востребованным среди инвесторов, считают эксперты.

Напомним, что это не первый бизнес-центр, выставленный на продажу с начала этого года. 30 января стало известно, что штаб-квартира "Балтийской жемчужины" стала доступна для покупки за 1,6 млрд рублей.

фото ЗАКС.Ру