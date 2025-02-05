ЗакС принял закон о бесплатном посещении музеев для пенсионеров

Законодательное собрание Петербурга 5 февраля в третьем, окончательном чтении одобрило инициативу, согласно которой горожане, достигшие 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет, будут ежегодно получать сертификаты на 1500 рублей для посещения городских музеев, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Эта мера соцподдержки будет действовать в рамках программы "Серебряный возраст". Воспользоваться сертификатом можно будет с помощью "Единой карты петербуржца".

Закон начнет действовать с 1 марта 2025 года. Пока решено, что программа будет действовать три года - до 1 января 2028 года. По подсчетам чиновников из Смольного, под действие программы попадает порядка 1,1 млн человек.

Поправок ко второму чтению депутаты не предложили, документ сразу перешел в третье чтение. "За" инициативу проголосовали все 50 депутатов городского парламента.

Во время обсуждения инициативы в первом чтении депутаты поднимали вопрос о том, чтобы уравнять минимальный возраст мужчин и женщин для участия в программе. Также в ходе дискуссии речь зашла о том, чтобы позволить тратить средства сертификата на посещения частных музеев.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру