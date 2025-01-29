ЗакС принял в первом чтении идею о бесплатном посещении музеев для пожилых горожан

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 29 января в первом чтении приняли законопроект о введении электронных сертификатов на посещение городских музеев для мужчин и женщин, достигших возраста 60 и 55 лет соответственно, в рамках программы "Серебряный возраст", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Согласно инициативе, участникам программы на "Единую карту петербуржца" ежегодно будет поступать 1,5 тысячи рублей из городского бюджета для оплаты посещений учреждений культуры: городских и федеральных музеев. Предполагается, что эти сертификаты заменят программу "Музей за 1 рубль".

Представляя законопроект, представитель губернатора в Законодательном собрании Константин Сухенко призвал собравшихся оформить ЕКП. Депутат Марина Шишкина поинтересовалась у Сухенко, можно ли будет расширить перечень музеев, на которые будет распространяться программа. Парламентарий в качестве примера упомянула частный музей "Эрарта", который в январе критиковал ее бывший однопартиец Сергей Миронов. Сухенко заявил, что этим вопросом можно заняться в будущем. Пока в программе заявлено около 40 музеев. С некоторыми площадками еще ведутся переговоры, добавил представитель губернатора.

Согласно тексту законопроекта, мера поддержки начнет действовать с 1 марта 2025 года. Выдавать сертификаты будут на основании заявления в районные администрации или МФЦ. Программа будет действовать в "пилотном" режиме в течение трех лет. Сейчас, по оценке Смольного, опцией смогут воспользоваться более 1 млн петербуржцев. Из бюджета на эти цели потребуется свыше 1 млрд рублей.

Сам законопроект появился в базе парламента в середине января.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру