Беглов предложил расширить участие пенсионеров в культурной жизни Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов внёс в Законодательное собрание законопроект, который касается проекта "Серебряный возраст" и предполагает введение новой меры поддержки для старшего поколения, об этом 20 января сообщили в пресс-службе Смольного.

С весны 2025 года петербуржцы пенсионного и предпенсионного возраста смогут воспользоваться электронным сертификатом номиналом 1500 рублей для посещения музеев. Средства можно будет использовать в 25 городских музеях, участвующих в акции "Музей за 1 рубль", а также в ряде федеральных учреждений, включая Эрмитаж и Русский музей.

Для получения сертификата горожанам нужно будет обратиться в районные отделы социальной защиты или МФЦ с 1 марта 2025 года. Подтвердить право на использование средств можно будет через Единую карту петербуржца. Срок действия новой меры определён до 1 января 2028 года.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что из себя представляет проект "Серебряный возраст", который проводится под эгидой президентской программы "Продолжительная и активная жизнь" – подробнее на сайте.

Фото: ЗАКС.Ру