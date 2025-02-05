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Новости 10:48

ЗакС не поддержал поправки к закону о концессионных соглашениях

фото ЗакС политика ЗакС не поддержал поправки к закону о концессионных соглашениях

Заксобрание Петербурга 5 февраля во втором чтении рассмотрело законопроект, который заново формулирует положения о концессионных соглашениях, которые может заключать Смольный, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ни одна из четырех предложенных поправок принята не была. 

Поправки были подготовлены фракциями "Справедливая Россия - За правду" и "Яблоко". Часть из предложений была посвящена увеличению прозрачности процедуры заключения таких соглашений, а также усилению позиций городского парламента при согласовании таких программ. 

Формально менять региональное законодательство в этой сфере пришлось из-за поправок, принятых на федеральном уровне, однако во время обсуждения инициативы в первом чтении парламентарии пытались выяснить, смогут ли депутаты влиять на принимаемые решения. Тогда представитель губернатора в Заксобрании заявил депутатскому корпусу, что у них будет возможность выразить свое особое мнение, но для чиновников Смольного оно будет иметь ознакомительную функцию. О том, как в Заксобрании обсуждали документ - читайте в материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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