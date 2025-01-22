ЗакС, родительское окно и ГЧП

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Законодательное собрание Петербурга снова приступило к расширению перечня направлений, на которые можно будет потратить средства регионального материнского капитала. На этот раз — на ремонт окон и дверей. Также депутаты приняли в первом чтении законопроект о корректировке действующих положений о концессионных соглашениях. Как прошла встреча — в материале ЗАКС.Ру.

И снова про маткапитал

Петербургские депутаты 22 января вернулись к вопросам, связанным с поддержкой семей. В частности, в первом чтении был принят законопроект о проведении работ по ремонту окон и дверей за счет средства материнского капитала. Инициатива коснется владельцев домов в Петербурге и Ленинградской области. В парламенте согласны — нынешний список возможностей сильно ограничен, более половины выданных сертификатов в Петербурге остаются нереализованные. Несмотря на это, совершенствование закона о материнском капитале предпочитают корректировать такими небольшими нововведениями.

Обсуждение очередных мер поддержки не обошлось без предложений разрешить как можно больше. Например, единоросс Константин Чебыкин, который и сам является обладателем материнского капитала, предложил разрешить тратить эти деньги на все строительно-ремонтные работы. Вице-спикер парламента Павел Иткин тоже предложил свою инициативу по развитию программы материнского капитала. Например, трансформировать ее в некую единовременную выплату.

- Деньги нормальная семья понимает, как использовать. Есть странные ситуации, но их минимум. Поэтому [может быть целесообразным] трансформировать программу в какие-то единовременные выплаты? Если это не очень эффективно используется, - рассказал Иткин.

Не выдержала и депутат Наталия Астахова. Она предложила сформировать рабочую группу, которая занялась бы изучением потребностей петербургских родителей, чтобы единоразово поменять городской закон так, чтобы покрыть все основные запросы горожан. С идеей она обратилась к депутату Денису Четырбоку, который представлял законопроект.

- Готовы ли вы поддержать мою инициативу по созданию рабочей группы по изучению потребностей многодетных в расходовании материнского капитала для того, чтобы не вносить регулярно разные дополнения, а принять все необходимые пакетом? - спросила Астахова.

Четырбок, убегая с трибуны, коротко ответил, что "на все готов".

Концессиям придали актуальности

В первом чтении депутаты поддержали законопроект о признании некоторых городских законов в сфере государственно-частного партнерства. Изменения потребовались после принятия федерального закона. Как объяснил представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, законопроект носит в основном технических характер. При обсуждении будущих концессионных соглашений депутатов волновало, насколько парламент будет вовлечен в работу над такими договорами. Особенных полномочий у ЗакСа в этой сфере не будет.

- Парламент может это рассматривать, свои предложения доносить до правительства… А в том смысле, чтобы это все "обязательно рассматривалось" - мы принимаем закон, вносим поправки, это наше решение. Если оно будет поддержано большинством — оно будет принято. Сегодня мы обсуждаем несколько другие аспекты этой проблемы, - ответил Сухенко на вопрос лидера фракции "Справедливая Россия — За правду" Марины Шишкиной.

Во время обсуждения спорных вопросов Сухенко регулярно говорит, что парламентское большинство может скорректировать законопроект Смольного так, как посчитает нужным. Отметим, практически никогда депутаты самой многочисленной фракции "Единая Россия" не поддерживали инициативы, которые идут вразрез предложениям городской администрации.

Штрафы за незаконную рекламу и депутат-огородник

Также во время заседания депутаты рассмотрели предложение о делегировании своего представителя в Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России (ПАСЗР), в частности, в комитет по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. Претендентом на этот пост стал член фракции "Новые люди" Дмитрий Панов.

- Он сдал "рыболовческий" минимум, подтвердил фотографиями, что он является знатным садоводом-огородником, и обещал лично мне поддерживать пчеловодов Северо-Запада Российской Федерации, - рассказал депутат Всеволод Беликов, представляя коллегу из фракции "Новые люди".

Еще парламент принял законы, который наделяет правительство города правом на проверку охотничьего минимума у граждан, которые хотят получить охотничий билет, и законопроект, который позволит чиновникам из комитета по вопросам законности на месте выписывать штрафы за размещение незаконной рекламы.

















Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру