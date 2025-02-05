В Петербурге предложили индексировать остаток регионального маткапитала

На рассмотрение Заксобрания поступил проект о возможности индексации нереализованной части регионального материнского капитала, следует из информации на сайте городского парламента. Инициатива внесена 3 февраля бюджетно-финансовым комитетом совместно с комиссией по соцполитике и здравоохранению.

Изменения вносятся в действующий закон "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге". Сейчас он содержит положение о ежегодной индексации маткапитала путем умножения на коэффициент, величина которого не ниже уровня инфляции, применяемого при формировании бюджета города. Однако это правило не распространяется на нереализованный остаток ранее выданного маткапитала, отмечают авторы проекта.

"Региональный материнский капитал может расходоваться по частям, и, например, одной из целей его расходования является обучение ребенка, в том числе и в высшем учебном заведении. При этом получить сертификат на материнский капитал в Санкт-Петербурге можно только до достижения ребенком трехлетнего возраста. Таким образом, возможность обесценивания суммы средств материнского (семейного) капитала бесспорна", — говорится в пояснительной записке.

Исправить подобную ситуацию предлагают, дополнив существующий закон положением о том, что остаток ранее выданного маткапитала должен индексироваться на тот же коэффициент, что и номинальное значение этой меры поддержки.

Как отмечается, последняя индексация регионального маткапитала произошла 1 февраля. Сейчас его величина в Петербурге составляет 213 234 рубля, что на 4,6 % превышает предыдущее значение.

Из текста дополнения к проекту следует, что всего с 2012 по 2025 год маткапитал в Петербурге получили 72 029 семей, из которых 44 % по разным причинам полностью или частично не использовали полученную помощь. Суммарный остаток нереализованного маткапитала в городе составляет 4,6 млрд рублей, для индексации этой суммы на 4,6 % потребуется 209,6 млн рублей.

Ранее в Петербурге прошел первое чтение законопроект о возможности привлечения средств регионального маткапитала для замены окон.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру