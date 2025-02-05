Строительство метро до "Проспекта Маршала Жукова" обойдется в почти 32 млрд рублей

Стоимость возведения отрезка от "Проспекта Ветеранов" до "Проспекта Маршала Жукова" красной ветки метро составит примерно 31,531 млрд рублей, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на проектную документацию по планировке территории под строительство. Срок строительства нового участка подземки в документе составляет 6 лет и 11 месяцев.

На новом отрезке Кировско-Выборгской линии должно появиться две новых станции: "Александрино" и "Проспект Маршала Жукова". Общая протяженность участка составит 3,45 км. Согласно расчетам, строительство одного километра метро обойдется в 9,139 млрд рублей.

Напомним, что общественные обсуждения по продлению красной ветки метро начались 28 января. Помимо отрезка до "Проспект Маршала Жукова" планируется построить ответвление от станции "Проспект Ветеранов" в сторону аэропорта Пулково.

фото ЗАКС.Ру