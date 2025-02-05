Участок Финского залива очистят от мусора и незаконных построек

В Кронштадтском районе суд удовлетворил иск прокуратуры с требованиями убрать с территории водоохранной зоны отходы и нелегальные строения, сообщает 5 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ранее в ходе проверки ведомства было выявлено, что один из участков на берегу Финского залива огражден без соответствующего разрешения и загрязнен мусором от сноса и разборки зданий. Факт был признан нарушением федерального законодательства о водопользовании и использовании государственного имущества.

В связи с этим прокурор Кронштадтского района направил исковое заявление в суд, требуя у владельца участка убрать незаконные постройки и очистить территорию от отходов. Суд прокуратуру поддержал. Ведомство взяло на свой контроль устранение нарушений.

Напомним, 30 января научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский.

фото из telegram-канала прокуратуры Петербурга