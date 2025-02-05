Discord обязали выплатить 2 млн рублей за отказ локализовать персональные данные

Судебный участок мирового судьи № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Discord Inc на 2 млн рублей за невыполнение обязательств по локализации персональных данных россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Протокол за отказ локализовать персональные данные пользователей на мессенджер Discord поступил в суд в январе. Решение о штрафе в размере 2 млн рублей было вынесено 5 февраля. Максимальное наказание по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ для юрлиц составляет 6 млн рублей. Ранее платформа не привлекалась к ответственности по данной статье.

В 2023 году Discord Inc был оштрафован на 6 млн рублей за неудаление материалов порнографического характера (ч. 4 ст. 13.41 КоАП).

В марте 2024 года Discord был включен в реестр социальных сетей, это обязывало его самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. В сентябре 2024 года мессенджер обязали выплатить штраф в размере 3,5 млн рублей за неудаление такого контента (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ). Роскомнадзор заблокировал платформу в октябре 2024 года "в связи с нарушением требований российского законодательства".

Discord был запущен в 2015 году и сейчас насчитывает около 150 млн активных пользователей в месяц. Платформа популярна среди геймеров и специалистов IT-сферы.

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