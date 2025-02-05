В Смольном вновь задумались о повышении штрафов для безбилетников

На сайте Смольного 5 февраля появился проект, предусматривающий внесение поправок в существующий закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". В случае принятия документа штрафы за безбилетный проезд в городском общественном транспорте могут увеличиться втрое.

Сейчас размер штрафа за безбилетный проезд в наземном транспорте составляет в Петербурге 500 рублей. Законопроект предусматривает увеличение размера взыскания за это до 1,5 тысяч рублей.

Также штраф в размере 1,5 тысяч рублей планируется установить за безбилетную перевозку детей. Предполагается, что проезд или перевозка детей без подтверждения права на льготное пользование транспортом обойдется нарушителю в одну тысячу рублей. Столько же будет стоить провоз крупного багажа без оплаты.

Документ выложен для прохождения антикоррупционной экспертизы, последняя продлится до 18 февраля. Стоит отметить, что в ноябре подобный проект уже появлялся на сайте Смольного.

Фото: ЗАКС.Ру