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Новости 18:55

Владельцев Spotify и Tinder оштрафовали на 10 млн рублей

фото ЗакС политика Владельцев Spotify и Tinder оштрафовали на 10 млн рублей

В Москве за повторное невыполнение обязанностей по сбору и хранению персональных данных россиян (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ) оштрафовали на 10 млн рублей стриминговый сервис Spotify AB и компанию Match Group LLC, владеющую Tinder, сообщает 5 февраля пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. 

Протоколы в отношении сервисов рассматривал мировой судья судебного участка Nº 422 Таганского района столицы. В обоих случая штраф был не максимальным. Часть 9 статьи 13.11 КоАП предполагает для юрлиц наказание от 6 до 18 млн рублей. 

Также за невыполнение обязательств по локализации персональных данных этим же судом 5 февраля была оштрафована на 2 млн рублей платформа Coursera Inc. (ч. 8 ст. 13.11). 

Напомним, что ранее стало известно, что по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ той же инстанцией на 2 млн рублей был оштрафован мессенджер Discord. 

фото ЗАКС.Ру


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