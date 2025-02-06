В Госдуме обсуждают новые меры по медицинскому контролю для мигрантов

Госдума планирует разработать новые законодательные инициативы, касающиеся медицинского освидетельствования иностранцев, прибывающих в Россию. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале 6 февраля.

По его словам, депутаты Госдумы ожидают от правительства конкретных предложений по регулированию трудовой миграции и вопросам въезда на территорию России семей трудовых мигрантов.

"Важно продолжать совершенствовать сферу миграционной политики до полного наведения в ней порядка. Это должны осознавать все, кто несёт ответственность за регулирование и контроль миграционных процессов", — отметил Володин.

Он также напомнил, что на территории России находятся около 670 тысяч нелегальных мигрантов. Для иностранных граждан, в отношении которых принято решение о высылке, создадут специальный реестр контролируемых лиц.

фото из Telegram-канала Вячеслава Володин