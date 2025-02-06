Новым главой Роскосмоса назначили Дмитрия Баканова

Дмитрий Баканов назначен генеральным директором государственной корпорации "Роскосмос". Соответствующий указ 6 февраля подписал президент России Владимир Путин.

По информации ТАСС, до назначения Баканов занимал пост заместителя министра транспорта РФ, где курировал вопросы инноваций, включая развитие беспилотного транспорта. С 2011 по 2019 год он руководил спутниковой системой "Гонец".

Предыдущим главой Роскосмоса с 2022 года был Юрий Борисов. До этого он занимал должность заместителя председателя правительства РФ, курируя технологический и оборонный сектор, а также работал заместителем министра обороны.

Напомним, в ноябре депутаты петербургского парламента отправили на орбиту символ 30-летия Законодательного собрания города. Председатель ЗакСа Александр Бельский поделился, что был рад стать частью события.

фото с сайта Министерства транспорта