Полицейские в Петербурге изъяли десятки машин у должников

В конце января сотрудники Госавтоинспекции провели масштабный рейд и проверили почти четыре тысячи автомобилей. В результате было выявлено 116 водителей с крупными задолженностями по административным штрафам. У половины из них транспортные средства изъяли и передали судебным приставам для дальнейших мер принудительного взыскания, сообщила пресс-служба ГУ МВД 6 февраля.

Остальные 53 водителя избежали этой участи, оплатив свои долги прямо на месте. Общая сумма погашенных задолженностей составила около 7,5 миллиона рублей.

Кроме того, более 3700 автомобилистов имели небольшие просрочки по штрафам. Им вручили уведомления и составили административные протоколы по статье 20.25 КоАП РФ за несвоевременную оплату штрафов.

Напомним, недавно прошел совместный рейд военного следствия, военной полиции и ОМОН Росгвардии. В итоге 30 граждан были доставлены в военкомат Петербурга для проведения проверки и принятия решения об их постановке на воинский учет.

фото пресс-службы ГУ МВД