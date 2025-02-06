ФАС взыскала почти 10 млрд рублей штрафов за год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в 2024 году взыскала штрафов на общую сумму 9,9 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 6 февраля.

Наибольшие суммы выплат пришлись на промышленный сектор — 4,1 млрд рублей. Компании, работающие в сфере связи и информационных технологий, заплатили 1,3 млрд рублей штрафов. Еще 1,1 млрд рублей было взыскано за участие в картельных сговорах и проведение закрытых закупок.

В ФАС подчеркнули, что штрафы применяются только как крайняя мера воздействия на нарушителей Закона о защите конкуренции.

При этом в пресс-службе ФАС ранее сообщали, что всего в 2024 году в России антимонопольная служба возбудила 42 уголовных дела, 15 из них — по признакам заключения картеля (ст. 178 УК РФ).

В конце января стало известно о том, что издательство "Просвещение" выплатит более 2 млрд рублей за монопольные цены на учебники. ФАС намерена проконтролировать исполнение всех предписаний.

фото: ЗАКС.Ру