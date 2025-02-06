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Новости 13:05

В Роскомнадзоре не нашли оснований для разблокировки соцсети X

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки социальной сети X (бывшей соцсети Twitter). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства 6 февраля. 

По данным ТАСС, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что социальная сеть пока не продемонстрировала готовности работать в соответствии с российским законодательством. Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в случае, если компания выполнит все требования российского законодательства, доступ к X может быть восстановлен.

Напомним, что X была заблокирована в марте 2022 года. Уже в 2024 году депутат петербургского Заксобрания Александр Малькевич выражал мнение, что причин для ограничений больше нет. 


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