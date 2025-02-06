"Новые люди" предложили сократить рабочую неделю для матерей до четырех дней

Депутат Госдумы и заместитель руководителя фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева предложила рассмотреть возможность введения в России четырехдневной рабочей недели, сообщает Ura.ru 6 февраля.

"Для многих работающих матерей это станет настоящим спасением", — считает Авксентьева. Она приводит в пример Японию, где сокращение рабочих дней помогает сотрудникам находить баланс между карьерой и личной жизнью. Власти страны полагают, что дополнительное время дома может подтолкнуть семейные пары к рождению детей.

По мнению депутата, успешные зарубежные примеры можно адаптировать к российским условиям. "Такие инициативы стоит рассматривать и оценивать их экономическую состоятельность", — подчеркнула Авксентьева.

Ранее депутат Заксобрания Андрей Рябоконь привел сведения Петростата о демографии в Петербурге, согласно которым в Северной столице на тысячу мужчин приходится 1 219 женщин. При этом в среднем по России на тысячу мужчин приходится по 1 152 женщины.

фото: ЗАКС.Ру