За парковку во дворах юрлицам назначили штрафы на более чем 360 млн рублей

В 2024 году в Петербурге юридические лица более 2400 раз нарушили запрет на парковку на газонах, контейнерных площадках и у входов в здания. Общая сумма назначенных штрафов превысила 360 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ГАТИ 6 февраля.

Контроль за порядком во дворах осуществляется в автоматическом режиме при помощи системы "Дозор-М3". Камеры фиксируют нарушения без вмешательства человека. В поле зрения нередко попадают и автомобили каршеринговых компаний — их водители нарушили правила благоустройства более 570 раз.

Штраф для юрлиц составляет 150 тысяч рублей, что значительно выше штрафа для физических лиц (3 тысячи рублей). Власти подчеркивают, что у компаний больше возможностей предотвращать такие нарушения, например, через установку зон запрета парковки в приложениях. Тем не менее не все предприниматели осознают свою ответственность перед городом и продолжают наносить ущерб благоустройству Петербурга.

Напомним, в конце января стало известно о росте цен на парковку в Пулково. Тарифы повысили спустя месяц после того, как Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало их завышенными.

фото: ЗАКС.Ру