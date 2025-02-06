Особняк Руадзе на Каменном острове продают за 872 млн рублей

Деревянный особняк Руадзе, включенный в реестр объектов культурного наследия, продают за 872 млн рублей, пишет "Коммерсантъ Санкт-Петербург" 6 февраля со ссылкой на данные площадки онлайн-торгов. Сейчас здание 1876 года постройки приспособлено под офисы.

По данным опрошенных специалистов в сфере недвижимости, цена объекта завышена, однако эксперты допускают интерес среди покупателей к особняку из-за его расположения. Каменный остров, расположенный на территории Петроградского района, считается элитным районом.

"Как инвестицию это рассматривать сложно, вложенные деньги будут окупаться долго ввиду небольшой площади актива, что ограничивает денежный поток от потенциальной аренды. Однако трофейный актив актуален для покупателей, желающих заполучить объект на Каменном острове", приводит Ъ слова главы отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерия Трушина.

Здание принадлежит ЗАО "Скан-Нева". Компания занимается продажей замороженных фруктов и ягод из за границы. По данным ЕГРЮЛ, раньше офис организации располагался в самом особняке Руадзе, однако позже фирма "переехала" в Ленинградскую область, отмечает "Коммерсантъ".

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о продаже здания бизнес-центра "Стельп" на улице Рентгена. Стоимость актива продавец оценил в 1 млрд рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру