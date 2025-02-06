Комитет по природопользованию останется за вице-губернатором Корабельниковым

Губернатор Петербурга Александр Беглов 6 февраля подписал распоряжение о распределении обязанностей между вице-губернаторами. Согласно документу, Алексей Корабельников становится постоянным куратором комитета по природопользованию, а не временным.

Полномочия по решению вопросов природопользования, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, обращения с отходами производства и потребления достались Корабельникову после ухода из правительства города Валерия Пикалева в мае 2024 года. С тех пор в документах значилось, что кураторство над профильным комитетом у него временное.

Предполагалось, что в правительстве должен будет появиться еще один чиновник, которому отдадут под контроль комитет по природе, а также комитет по информатизации.

В сегодняшнем решении расписано, что теперь Алексей Корабельников помимо комитета финансов, комитета по контролю за имуществом на постоянной основе контролирует и комитет по природопользованию. А комитет по информатизации достался в ведение назначенному сегодня вице-губернатору Константину Звонику вместе с комздравом и управлением по ветеринарии, о чем сообщалось ранее.

Редакция ЗАКС.Ру / Фото ЗАКС.Ру