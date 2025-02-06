Княгинин прокомментировал ликвидацию комитета по делам Арктики

Решение о прекращении работы петербургского комитета по делам Арктики связано с крупными геополитическими изменениями последних лет, следует из заявления вице-губернатора Владимира Княгинина, курирующего работу ведомства. В то же время, по мнению чиновника, уместнее было бы говорить не о ликвидации комитета, а о передаче его функций коллегам.

Высказывание Княгинина прозвучало 6 февраля в ходе "прямой линии" с его участием. Отвечая на вопросы о судьбе комитета, он поведал о том, что в последние годы "сильно сместились акценты в развитии Арктики". Развивая мысль, он посетовал на проблемы во время председательства России в Арктическом совете, связанные с действием введенных против страны санкций.

— Предполагалось, что мы будем ключевой площадкой для проведения разного рода мероприятий Арктического совета, но они не состоялись, в лучшем случае прошли онлайн. Но большая часть была отменена, — пожаловался Княгинин.

В то же время вице-губернатор отметил рост интереса к Северному морскому пути со стороны других стран и добавил, что деятельность правительства Петербурга на арктическом направлении продолжится. "Внутри комитета по внешним связям выделяется целевое направление и будет целое управление. Я остаюсь членом группы Госсовета по Арктике, а Александр Дмитриевич Беглов, наш губернатор, он остается членом правительственной комиссии", — заверил он.

Большинство вопросов, которыми занимался комитет, передадут другим подразделениям, при этом в ряде случаев следует ожидать интенсификации работы, полагает спикер. "Люди беспокоятся, конечно, для них слово "ликвидация" звучит как что-то закрыть, но в нашем решении, насколько мне помнится, нет этого слова, — рассказал он. — Там речь идет о передаче функции и создании управления, а все остальные работники найдут себя в тех сферах, о которых я сказал, занимаясь конкретными направлениями в других подразделениях".

О том, что в Петербурге перестанет существовать комитет, занимавшийся взаимодействием с регионами Крайнего Севера, стало известно в конце 2024 года. Согласно постановлению губернатора Беглова, функции органа перейдут комитету по внешним связям. Реорганизация последнего должна состояться к маю 2025 года.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)