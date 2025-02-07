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Новости 9:43

В Вологодской области готовятся обсудить запрет абортов

фото ЗакС политика В Вологодской области готовятся обсудить запрет абортов

В феврале власти Вологодской области намерены провести совещание по вопросу возможного запрета абортов даже в частных клиниках, передает 6 февраля ТАСС.

Губернатор Георгий Филимонов заявил, что мероприятие пройдет во второй половине месяца с участием главврачей, руководителей и акционеров частных медучреждений. 

"Это наша совместная работа с коллегами из общественных организаций, из государственных структур и, конечно, при содействии Русской православной церкви", - отметил Филимонов.

Напомним, ранее речь шла о запрете проведения абортов только в частных клиниках, но глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявлял, что разницы между частными и государственными клиниками нет, а бороться нужно с конкретными нарушениями.

фото: ЗАКС.Ру


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