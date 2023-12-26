В СПЧ выступили против запрета абортов в России

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев высказался против запрета абортов, так как такая мера не улучшит демографию, об этом 26 декабря пишут "РИА Новости".

По словам Фадеева, запрет абортов не повысит рождаемость и ухудшит социальную атмосферу. Также он отметил, что подобное решение будет ошибочным.

Ранее стало известно, что в Государственную Думу внесли законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках. Однако, по мнению Фадеева, разницы между частными и государственными клиниками нет, а бороться нужно с конкретными нарушениями.

"Во-первых, нарушаются права этих медучреждений. Во-вторых, там предъявляют претензии, что там не выдерживают неделю тишины. Откуда мы знаем, что в государственных клиниках выдерживают… Я считаю, нет никакой разницы между клиниками государственными и частными, и надо заниматься конкретными нарушениями – в частных клиниках или в государственных", – сказал Фадеев.

Напомним, что ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против запрета абортов. По ее мнению, запрет не решит проблему, а только увеличит рост смертности среди женщин из-за активной работы нелегального рынка услуг по абортам.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ