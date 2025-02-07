Полицейские "накрыли" подпольное казино в Петроградском районе

В Петроградском районе Петербурга полицейские совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ликвидировали подпольное казино. Незаконное заведение работало в квартире дома на Лахтинской улице, сообщает 7 февраля пресс-служба ГУ МВД.

Во время рейда правоохранители изъяли восемь игровых автоматов и 15 компьютеров, которые использовались для азартных игр. В помещении находились трое игроков и трое администраторов. Все были доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Игроков отпустили после профилактической беседы. Администраторы — две женщины в возрасте 22 и 39 лет и 29-летний мужчина — допрошены как подозреваемые.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконной организации игорной деятельности (ст. 171.2 УК РФ). Сейчас правоохранители выясняют масштабы нелегального бизнеса.

Напомним, в конце января с полицией столкнулась сеть подпольных игровых клубов с оборотом более 1,2 млрд рублей. Подпольный бизнес существовал около четырех лет и приносил владельцам до 25 млн рублей в месяц.

фото пресс-службы ГУ МВД