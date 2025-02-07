Приставы Петербурга взыскали более 27 млн рублей штрафов за пьяное вождение

В 2024 году судебные приставы Петербурга взыскали с автомобилистов более 27 миллионов рублей штрафов за вождение в состоянии опьянения. Это стало результатом работы по 1347 исполнительным производствам, возбужденным по статьям 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии опьянения) и 12.26 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования), сообщила пресс-служба ГУ ФССП 7 февраля.

По сравнению с 2023 годом количество таких дел сократилось на 35%: тогда было возбуждено 1830 исполнительных производств.

Наибольшее число нарушителей зарегистрировано в Красносельском, Центральном, Московском, Фрунзенском и Выборгском районах города.

Напомним, в конце января полицейские Петербурга провели на выходных рейд "Нетрезвый водитель". В результате выявили более 200 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

фото: ЗАКС.Ру