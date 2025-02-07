ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:46

Бельский и глава Курултая Республики Алтай подписали соглашение о партнерстве

фото ЗакС политика Бельский и глава Курултая Республики Алтай подписали соглашение о партнерстве

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский и спикер Государственного собрания Республики Алтай Эжер Ялбаков подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве между регионами. Церемония подписания состоялась 7 февраля в столице республики. 

"Будем делиться опытом в законотворчестве, вместе работать над предложениями в ФЗ, обмениваться делегациями. Большой пласт — взаимодействие в сферах культуры, спорта, молодежной политики, экологии и, конечно, туризма", - написал в своих соцсетях спикер Бельский. 

В пресс-службе республиканского парламента добавили, что депутаты могут обменяться опытом в сфере природоохранной деятельности, обращении с ТБО и несанкционированными свалками. Также в числе приоритетных направлений: правовое регулирование организации местного самоуправления, развитие культуры, образования и физической культуры. В скором времени собираются разработать соответствующий план совместной работы. После официальной церемонии состоялась встреча с местными СМИ. 

Напомним, о визите петербургской делегации Заксобрания в Республику Алтай стало известно накануне, 6 февраля. Депутаты Бельский, Павел Крупник и Юрий Авдеев посетили город-курорт Манжерок, а также навестили единственную в регионе блокадницу Эллу Молодых. Еще парламенты приняли участие в возложении цветов к мемориалу городу-герою Ленинграду. 

Константин Леньков / Фото: Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Алтай


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




Новости7 февраля
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама