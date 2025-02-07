Пенсионер в Петербурге отдал мошенникам почти 20 миллионов рублей

В Пушкинском районе Петербурга полиция ищет курьеров мошенников, которым 84-летний местный житель передал почти 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД 7 февраля. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Пенсионер рассказал, что с конца ноября по январь ему звонили неизвестные и под предлогом защиты его сбережений убедили передать деньги несколькими частями. По данным "Фонтанки", мужчина встречался с мошенниками шесть раз. Общая сумма составила почти 19,8 миллиона рублей.

Сейчас полиция ведет розыск подозреваемых и устанавливает все обстоятельства преступления.

Недавно ЗАКС.Ру писал о том, что в Telegram начали появляться каналы, где публикуются якобы личные сведения о людях. За удаление постов администраторы требуют деньги.

фото: ЗАКС.Ру