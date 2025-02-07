Петербург намерен заключить соглашение о сотрудничестве с Бали

В планах руководства Петербурга стоит заключение соглашения о сотрудничестве с индонезийской провинцией Бали, сообщил 7 февраля представитель МИД в городе Максим Полетаев. По его сведениям, работа в этом направлении еще только началась и ждать результатов в скором времени не следует.

— Буквально два дня назад состоялась организованная правительством города конференция, где стороны обсуждали, в том числе, расширение и возможное сотрудничество и заключение нового договора о межрегиональном сотрудничестве между Санкт-Петербургом и провинцией Бали в Индонезии, — рассказал Полетаев на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Само мероприятие, по словам чиновника, было приурочено к 75-летию установления дипломатических связей с Индонезией. Работа по подписанию соглашения находится "на начальной стадии". Когда она будет близиться к завершению, городские власти об этом сообщат, выразил уверенность дипломат.

Также Полетаев озвучил сведения по количеству иностранных представительств в Петербурге. Он отметил, что за последние годы "по разным причинам" в городе прекратили свою работу консульства Польши, Финляндии и Словакии.

— На данный момент у нас в городе действуют 25 активных консульских учреждений, это генеральные консульства, одно отделение посольства по торгово-экономическим отношениям и две международные организации. Это что касается активного консульского присутствия. Если мы говорим о почетных консульствах, то на данный момент у нас работают в городе три почетных генеральных консула, 34 почетных консула и один почетный вице-консул, — поведал представитель МИД.

Полетаев добавил, что четыре почетных консула были назначены в 2024 году. Это представители Абхазии, Мали, Мексики и Непала. Помимо этого, в последние два года в Петербурге открылись генконсульства Белоруссии, Киргизии и Мьянмы.

В конце января стало известно о сдаче в аренду бывшей резиденции консула США в Гродненском переулке. Арендная плата за пользование двухэтажным зданием площадью 1 323 квадратных метра может составить 1,8-2,1 млн рублей в месяц. Само консульство прекратило свою работу в марте 2018 года.

Андрей Казарлыга, фото: скриншот трансляции в "Интерфаксе"