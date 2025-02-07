С петербуржцев за год взыскали 1,6 млн рублей штрафов за дискредитацию армии

В 2024 году по административной статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) в Петербурге к ответственности привлекли 52 человека. Общая сумма штрафов составила 1 653 000 рублей, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале 7 февраля.

За демонстрацию нацистской и экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ) привлекли 42 человека. Из них 15 получили аресты, а 27 граждан получили штрафы на общую сумму 182 500 рублей. Среди нарушителей — шесть иностранцев. Лебедева также отметила, что с начала 2025 года по этой же статье уже привлекли пятерых человек.

Позавчера, 5 февраля, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин озвучил, что в 2024 году за распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) и ее дискредитации (ст. 280.3 УК РФ) было возбуждено 615 уголовных дел.

фото: ЗАКС.Ру