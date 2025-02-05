Бастрыкин озвучил количество дел о фейках и дискредитации армии

За время существования законов о запрете распространения фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ) и ее дискредитации (ст. 280.3 УК РФ) в России по ним было возбуждено 615 уголовных дел, сообщил 5 февраля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Заявление прозвучало на заседании коллегии по итогам работы силового ведомства в 2024 году.

"С момента введения уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации и дискредитацию их использования, возбуждено 615 уголовных дел", — говорится в сообщении на сайте СК.

Всего за прошедшее время перед судом предстали 365 обвиняемых по названным статьям. Речь идет о почти трех годах: в Уголовном кодексе статьи о дискредитации ВС и фейках о них появились в марте 2022 года.

В середине января Бастрыкин рассказывал о 414 уголовных делах о фейках про армию и о 167 уголовных делах о дискредитации ВС, возбужденных с момента появления соответствующих статей. В сумме это 581 уголовное дело, что на 34 дел меньше, чем следует из нового заявления главы СК.

Фото: Следственный комитет