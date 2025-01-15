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Новости 9:37

С 2022 года в России было возбуждено 414 уголовных дел о фейках про армию

фото ЗакС политика С 2022 года в России было возбуждено 414 уголовных дел о фейках про армию

За первые 9 месяцев 2024 года в России было возбуждено 111 уголовных дел по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ), рассказал 15 января в интервью "Российской газете" глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Всего же с 2022 года, когда была введена ответственность за фейки об армии, таких дел насчитывается уже 414. По 220 из них материалы уже переданы в суды. 

Кроме того, по данным Бастрыкина, в 2024 году было возбуждено 68 уголовных дел по статье о дискредитации армии (ст.280.3 УК РФ). Всего за последние два года таких дел было возбуждено 167.

"По результатам расследования направлено в суд 101 дело в отношении 106 лиц. В том числе 46 дел - в 2024 году", - уточнил глава СК РФ. 

Напомним, уголовная ответственность за распространение фейков и повторную дискредитацию армии была введена в марте 2022 года. В Петербурге по статье ст. 207.3 УК РФ были, в частности, осуждены художница Александра Скочиленко (позже выехала за границу в рамках обмена заключенными), активистка Ольга Смирнова, православный блогер Иоанн Курмояров (уже вышел на свободу). Условный срок за фейки об армии получил петербургский политолог Евгений Бестужев

фото ЗАКС.Ру


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