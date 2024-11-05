Петербургского политолога Бестужева приговорили к условному сроку

Калининский районный суд огласил 5 ноября приговор в отношении петербургского политолога Евгения Бестужева, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Подсудимому по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил, совершенном по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) назначили условный срок и освободили в зале суда.

Бестужеву назначили пять лет и три месяца лишения свободы с запретом на деятельность в интернете в течение четырех с половиной лет.

— Наказание в виде лишения свободы считать условно с испытательным сроком пять лет, — зачитала текст судья.

В течение испытательного срока Бестужев не имеет право менять постоянное место жительства без уведомления органа, занимающегося контролем за осужденными условно.

Наказание по вмененной Бестужеву статье предусматривает, в частности, штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или же лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. На предыдущем заседании суда сторона обвинения запросила для политолога восемь лет колонии общего режима с запретом администрирования в интернете на 4,5 года. Адвокат Сергей Подольский ходатайствовал об оправдании подзащитного.

Бестужеву вменяли публикацию 27 постов на странице во "ВКонтакте" на тему СВО. Посты размещались в период с февраля по март 2022 года, их изучением на стадии следствия занимался Центр экспертиз СПбГУ, который обнаружил признаки фейков об армии в постах. В свою очередь, сотрудники Северо-Западного центра экспертиз Минюста сперва не обнаружили в публикациях утверждений о фактах, но отметили признаки дискредитации армии вкупе с признаками воспрепятствования деятельности ВС. Проведенная позже дополнительная экспертиза увидела одно утверждение с признаками фейков об армии, сообщал MR7.

О задержании петербуржца стало известно в ноябре того же года, вскоре после этого суд отправил его под арест. Как сообщалось, незадолго до задержания Бестужев вернулся в Петербург из Грузии.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру