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Новости 16:16

Прокуратура запросила восемь лет колонии политологу Бестужеву

фото ЗакС политика Прокуратура запросила восемь лет колонии политологу Бестужеву

На заседании Калининского районного суда обвинение запросило восемь лет колонии общего режима для политолога Евгения Бестужева, сообщил 31 октября Telegram-канал "Ротонда". Против петербуржца выдвинуто обвинение в публичном распространении фейков об армии по мотивам политической вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) из-за постов во "ВКонтакте".

Бестужев был задержан в Петербурге в ноябре 2022 года, вскоре после этого Калининский суд отправил его в СИЗО. В августе 2024 года подсудимый говорил о том, что публиковал посты в то время, "когда законодательство менялось, судебной практики еще не было". При этом он отмечал, что сейчас бы отказался от публичных высказываний.

По делу Бестужева были проведены две экспертизы постов в соцсети. Одна из них выявила "заведомо недостоверную информацию", вторая — нет. В сентябре стало известно о назначении третьей психолого-лингвистической экспертизы по делу.

Фото: ЗАКС.Ру


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