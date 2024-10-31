Прокуратура запросила восемь лет колонии политологу Бестужеву

На заседании Калининского районного суда обвинение запросило восемь лет колонии общего режима для политолога Евгения Бестужева, сообщил 31 октября Telegram-канал "Ротонда". Против петербуржца выдвинуто обвинение в публичном распространении фейков об армии по мотивам политической вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) из-за постов во "ВКонтакте".

Бестужев был задержан в Петербурге в ноябре 2022 года, вскоре после этого Калининский суд отправил его в СИЗО. В августе 2024 года подсудимый говорил о том, что публиковал посты в то время, "когда законодательство менялось, судебной практики еще не было". При этом он отмечал, что сейчас бы отказался от публичных высказываний.

По делу Бестужева были проведены две экспертизы постов в соцсети. Одна из них выявила "заведомо недостоверную информацию", вторая — нет. В сентябре стало известно о назначении третьей психолого-лингвистической экспертизы по делу.

Фото: ЗАКС.Ру