По делу политолога Бестужева проведут ещё одну экспертизу

Калининский районный суд Петербурга назначил дополнительную психолого-лингвистическую экспертизу по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ) политолога Евгения Бестужева, пишет MR7. По данным издания, исследование снова проведут в Северо-Западном Центре экспертизы Минюста России.

Адвокат Бестужева Сергей Подольский рассказал MR7, что судья поставила перед экспертами вопросы, следующие из обвинения, а также добавила ссылки с именем обвиняемого на материалы депутатов Заксобрания Петербурга Александра Шишлова и Бориса Вишневского* и других людей. Прокурор просил включить в список вопросы о личности Бестужева - этого судья не сделала, отметил Подольский. Он добавил, что ранее эксперты заявили о невозможности личности повлиять на итоги исследования.

Напомним, ранее проводилось уже две экспертизы. Одна из них выявила "заведомо недостоверную информацию", а вторая - нет.

*Борис Вишневский внесен Минюстом в список иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру