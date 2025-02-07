Алиханов посетил "ОДК-Климов", где представили новый вертолетный двигатель

Глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил производственную площадку АО "ОДК-Климов" в Петербурге, где принял участие в церемонии вручения сертификата типа для вертолетного двигателя ВК-650В. Это первый отечественный двигатель в классе мощности 650–750 л.с., разработанный и сертифицированный всего за пять лет, сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Он отметил, что двигатель стал третьим российским авиадвигателем с таким сертификатом от Росавиации. Эти силовые установки устанавливаются на вертолеты семейства Ми-8.

В цехах предприятия министру продемонстрировали процесс производства авиадвигателей. ВК-650В планируется использовать на легких вертолетах "Ансат", Ка-226Т и других моделях с взлетной массой до 4 тонн. Сертификат подтверждает соответствие двигателя всем необходимым нормам летной годности.

Алиханов также подчеркнул, что предприятие разработало и другие ключевые двигатели для региональной авиации, включая ТВ7-117СТ-01 и ТВ7-117СТ-02, которые применяются на самолетах Ил-114-300 и "Ладога".

Напомним, 18 октября АО "ОДК-Климов" исполнилось 110 лет. Предприятие с юбилеем поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

фото правительства РФ