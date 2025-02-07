Чиновники Смольного изъяли нелегальных товаров на 150 млн рублей

В 2024 году специалисты комитета по вопросам законности оформили уже около 2100 протоколов и изъяли нелегальной продукции на сумму более 150 миллионов рублей. Борьба с незаконной торговлей в Петербурге продолжается, сообщила пресс-служба Смольного 7 февраля.

Всего за время рейдов составлено более 20 протоколов об административных нарушениях. Изъято товаров и оборудования на сумму свыше 1,5 миллионов рублей. Например, в Красном Селе на площади Ленина ликвидировали точку по продаже одежды и аксессуаров, а на Комендантском проспекте изъяли автомобиль, торговавший молоком.

Ранее стало известно о том, что полицейские в Петроградском районе накрыли подпольное казино. Во время рейда правоохранители изъяли восемь игровых автоматов и 15 компьютеров, которые использовались для азартных игр.

фото пресс-службы Смольного