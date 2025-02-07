Главу казанского "Яблока" оштрафовали на 260 тысяч рублей

Вахитовский районный суд Казани 7 февраля оштрафовал руководителя отделения партии "Яблоко" Руслана Зинатуллина на 260 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Поводом для составления протокола стала акция Зинатуллина в поддержку рязанского журналиста и "яблочника" Константина Смирнова. Пикет был согласован, однако, по заявлениям представителей правоохранительных органов, плакат "яблочника" якобы не соответствовал заявленной тематике мероприятия.

Напомним, в конце января в Рязани арестовали на два месяца депутата Дубровического сельского поселения от "Яблока" Константина Смирнова и журналистку Наталью Смольяниновой в рамках уголовного дела о вымогательстве в крупном размере. Смирнова отправили в СИЗО, а Смольянинову - под домашний арест. По версии следствия, они требовали от руководителя коммерческой фирмы 300 тысяч рублей за прекращение публикаций с "позорными сведениям" в отношении коммерсанта.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру