Лантратова предложила закрепить понятие "национальная видеоигра"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду") выступила с инициативой закрепить в законодательстве понятие "национальная видеоигра", передает 7 февраля РИА "Новости".

"Я прописала законопроект, где предлагала ввести понятие "национальной видеоигры". Я считаю, что нам нужно развивать наш отечественный сектор видеоигр", - сказала она на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".

Лантратова рассказала, что ей поступали из разных регионов письма от разработчиков отечественных игр. В том числе, она упомянула о существовании "замечательных российских аналогов Sims".

Парламентарий также предложила ввести прокатные удостоверения для выхода игр на рынок — как российских, так и западных. Для развития индустрии, по её мнению, необходимы гранты, субсидии и льготная реклама.

Напомним, в декабре группа депутатов и сенаторов, включая Лантратову, внесла в Госдуму законопроект, который предполагает проведение экспертизы видеоигр для оценки их влияния на несовершеннолетних, обязательное информирование о содержании с помощью возрастных категорий и предупреждений, а также ограничение доступа к запрещенной информации.

фото: ЗАКС.Ру