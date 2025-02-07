Прокуратура: За год в Петербурге возбудили 19 дел о коррупции

Более 400 должностных лиц были привлечены к ответственности в Петербурге за нарушение антикоррупционного законодательства в 2024 году, сообщили в прокуратуре города. Возбуждено 19 уголовных дел. Также за год наложен арест на сумму 2,57 млрд рублей. Еще на 36,5 млн рублей изъято имущество.

По сравнению с 2023 годом, размер арестованных средств сократился более чем в четыре раза - годом ранее этот показатель составлял 11,5 млрд рублей, но стоимость изъятого имущества в сравнении с 2023 годом выросла на 17,5 млн рублей.

Сегодня на заседании коллегии прокуратуры также озвучили число зарегистрированных преступлений - 65 тысяч. Из них 22 тысячи - тяжкие.

Ранее в МВД заявили о росте числа тяжких преступлений, совершенных в Петербурге, в 2024 году более чем на 10%.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру