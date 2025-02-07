"Я ухожу, но сердце остается с вами": Никитин опубликовал видеообращение

Уже не губернатор Новгородской области Андрей Никитин опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором поблагодарил жителей за прошедшие восемь лет, в течение которых он руководил регионом. В течение двух минут экс-губернатор вспоминает успехи и неудачи на своем посту. Он собирается приступить к работе на новой должности. Какой именно - Никитин не уточнил.

"Я хочу сказать всем вам спасибо за отношение, за дружбу, за поддержку, за внимание, и за хорошие советы. Я ухожу, но сердце у меня остается с вами. Спасибо." - сказал Никитин, стоя на фоне государственных символов и портрета президента.

Никитин возглавлял Новгородскую область ровно восемь лет. В феврале 2017 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. Вечером 7 февраля президент Владимир Путин подписал указ об отправке Никитина в отставку. Как уточняют в Кремле, в связи с переходом на другое место работы.

Константин Леньков / Кадр из видео Андрея Никитина