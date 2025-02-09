ЛДПР предложила сократить рабочее время перед выходными

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил сократить рабочую неделю на один час. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в правительство, передает 9 февраля ТАСС.

Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. В случае принятия законопроекта рабочий день по пятницам при пятидневной рабочей неделе будет сокращен на час без изменения общей нормы рабочего времени.

По словам Нилова, сейчас работодатели и сотрудники могут самостоятельно устанавливать сокращенный график в пятницу, но такая практика требует законодательного закрепления. В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что это нововведение повысит качество жизни работников, укрепит их здоровье и повысит эффективность труда.

Напомним, ранее "Новые люди" предлагали сократить рабочую неделю до четырех дней для матерей. По мнению депутата Госдумы и заместителя руководителя фракции Сарданы Авксентьевой, это станет "настоящим спасением" для многих работающих матерей.

ЗАКС.Ру